Психосоматолог Тур пояснила важность объятий для человека

Тактильный контакт демонстрирует выраженный терапевтический эффект, способствуя снижению стресса и улучшению психофизиологического состояния. Как пояснила врач-психосоматолог Екатерина Тур в эфире радио Sputnik, приятные прикосновения активируют выработку эндорфинов и снижают уровень кортизола, что особенно заметно проявляется у женщин. Этот механизм работает даже при самоприкосновениях — размещение ладоней на области сердца или живота помогает нормализовать гормональный фон в напряженных ситуациях.

По ее словам, регулярные тактильные контакты укрепляют иммунную защиту организма. Исследования подтверждают, что люди, часто обнимающиеся с близкими, реже заражаются вирусными инфекциями, а в случае заболевания переносят его в более легкой форме. Физический контакт также смягчает реакцию сердечно-сосудистой системы на стрессовые воздействия, снижая артериальное давление и уменьшая активность мозговых центров, ответственных за восприятие угроз.

Эксперт добавила, что особое значение имеют вечерние ритуалы — исследование, проведенное с участием 143 пар, показало, что тесный физический контакт при засыпании значительно снижает уровень стресса и эмоциональной неуверенности. При этом, как отмечает эксперт, для положительного эффекта важны именно моменты тактильного контакта в процессе засыпания, а не продолжительность совместного сна.

По ее мнению, регулярные тактильные контакты представляют собой эффективный инструмент саморегуляции, доступный каждому. Всего 20 секунд объятий достаточно для переключения стрессовой системы организма в режим спокойствия. Этот физиологический механизм, эволюционно заложенный в человеке, работает независимо от романтического контекста, обеспечивая базовое ощущение безопасности и психологического комфорта.

