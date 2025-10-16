Пульмонолог развеяла миф о безопасных вейпах, назвав их аналогом сигарет

Врач-пульмонолог клиники «Медскан Hadassah» Ирина Окольникова развеяла миф о безвредности электронных сигарет, заявив в интервью «Ленте.ру», что вейпы представляют не меньшую угрозу для здоровья, чем традиционный табак.

Окольникова объяснила, что, хотя в процессе испарения никотиновой жидкости в вейпах и не образуются канцерогены и угарный газ, как при горении сигарет, это не делает их безопасными. По словам врача, большинство жидкостей для вейпов содержат никотин, вызывающий повреждение легких, зависимость и оказывающий негативное влияние на организм в целом.

Кроме того, она предупредила о наличии в жидкостях глицерина и пропиленгликоля, которые, нагреваясь, распадаются на опасные для дыхательных путей соединения, такие как формальдегид, акролеин и глиоксаль.

Особую опасность, по мнению пульмонолога, представляют даже безникотиновые вейпы из-за содержащихся в них ароматизаторов. Окольникова сообщила, что эти ароматизаторы могут спровоцировать «попкорновую болезнь» — тяжелое респираторное заболевание, характеризующееся сухим кашлем, одышкой, усталостью и быстрой утомляемостью, возникающее при вдыхании испаряющихся компонентов.

В заключение, врач перечислила и другие потенциальные последствия использования электронных сигарет, такие как риск развития астмы, аллергических реакций, когнитивных и поведенческих нарушений, включая проблемы с памятью, тревожность, перепады настроения и депрессию.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 15-летняя школьница покурила вейп и получила кровоточащие язвы.