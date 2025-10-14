Школьница из Петербурга покурила вейп и оказалась в реанимации

В Северной столице 15-летняя ученица, приобретя электронную сигарету в подземном переходе, столкнулась с серьезными последствиями — ее кожа покрылась язвами. Информацию об этом распространила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Как сообщает издание, девушка, проживающая в России, пользовалась вейпом в течение дня. Изначально на коже лица, в области шеи и груди появились высыпания. Позже возникли болевые ощущения в ротовой полости и горле, и девочке стало трудно дышать.

Любое касание приводило к отслаиванию кожи, и тело школьницы было усеяно кровоточащими пузырями. С диагнозом «токсический некролиз» ее экстренно госпитализировали в отделение интенсивной терапии.

Медикам удалось стабилизировать состояние девочки, и теперь ее ждет длительный процесс восстановления, включающий в себя реабилитацию и хирургическое вмешательство.

Ранее сообщалось, что девушка заболела астмой после того, как нашла «братскую могилу» насекомых в вейпе.