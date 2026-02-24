«Пустышки за миллион»: треть врачей отказалась назначать БАДы своим пациентам

Треть российских врачей высказались против назначения биологически активных добавок (БАДов), считая их неэффективными. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного среди медиков, на которые ссылается РБК.

При этом половина врачей хотя бы раз в своей практике рекомендовали пациентам те или иные добавки. Большинство специалистов не планируют чаще назначать БАДы даже после утверждения нового порядка Министерства здравоохранения РФ, который вступает в силу в марте.

Согласно новым правилам, выписывать можно будет только добавки из утвержденного перечня. Врачи также обязаны вносить сведения о назначении БАДов в медицинскую документацию. Это позволит тщательнее контролировать оборот добавок и избегать назначений с коммерческой подоплекой.

Почему же врачи назначают БАДы? Многие считают их важным дополнением к лечению, особенно когда пациент не нуждается в активной медикаментозной терапии или в случаях выжидательной тактики официальной медицины. Однако у такого подхода есть и обратная сторона.

Главное опасение медиков заключается в том, что пациенты могут самостоятельно отказаться от полноценных лекарств в пользу БАДов. Кроме того, сами врачи далеко не всегда разбираются в составах добавок и могут рекомендовать неэффективные средства. В утвержденный список Минздрава могут войти не все необходимые позиции, что создаст дополнительные сложности.

Цены на БАДы сильно разнятся даже в рамках одного направления действия. Рынок активно развивается за счет продуктов с высоким ценником. В 2024 году рост цен на добавки был сопоставим с подорожанием лекарств. Четверть врачей признались, что сталкивались с нежелательными эффектами у пациентов после бесконтрольного приема БАДов.

Эксперты подчеркивают: БАДы не проходят полноценных клинических исследований и не должны заменять медикаментозную терапию. Однако в отдельных клинических случаях их применение может быть оправдано.

Ранее сообщалось, что с 24 февраля в России вступили в силу изменения в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).