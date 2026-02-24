С 24 февраля расширен перечень жизненно важных лекарств

С 24 февраля в России вступили в силу изменения в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Список пополнился восемью новыми международными непатентованными наименованиями.

В обновленный перечень включены капивасертиб, камрелизумаб, даролутамид, лорлатиниб, луспатерцепт, претоманид, пэгфилграстим и гофликицепт. Эти медикаменты применяются при лечении анемии и нейтропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза, а также различных онкологических заболеваний.

Перечень ЖНВЛП охватывает свыше 800 международных непатентованных наименований лекарственных средств. В него входят препараты, используемые при терапии социально значимых заболеваний, включая злокачественные новообразования, сахарный диабет, бронхиальную астму и ряд других хронических и тяжелых состояний.

По имеющимся данным, более 80% препаратов из перечня производятся на территории России. Обновление списка направлено на расширение доступности современных лекарственных средств для пациентов.

