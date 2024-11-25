Путин выразил уверенность, что российская вакцина от рака станет прорывом

Внедрение новейших разработок российских ученых в виде вакцин против рака станет настоящим прорывом в здравоохранении. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, его точку зрения привело РИА Новости.

Российский лидер привел встречу с Вероникой Скворцовой, главой Федерального медико-биологического агентства. Она рассказала президенту о последних разработках в сфере вакцин от рака. Тот поинтересовался, когда такие вакцины могут быть введены в оборот.

«Благодаря тому, что в этом году принят закон о применении персонализированных препаратов, мы уже со следующего года надеемся начать ее применять у пациентов», — указала она.

Путин ответил на это, что вакцинирование такими средствами будет означать большой прорыв в сфере здравоохранения.

Ранее главный онколог Минздрава России Каприн объяснил, что новые вакцины не будут применяться ко всем подряд. Их будут назначать только по соответствующим показаниям людям, у которых уже диагностирован рак. Перед каждым применением человек будет проходить длительное обследование.