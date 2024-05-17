Пыталась увеличить ягодицы: Видновские врачи спасли пациентку после неудачной пластической операции

Тридцатиоднолетняя девушка обратилась в Видновскую клиническую больницу с жалобами на высокую температуру и пульсирующие болевые ощущения в верхней трети левого бедра после проведения липофилинга ягодиц. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Отмечается, что пациентка решилась на проведение операции по пересадке жировой ткани из живота в ягодицы в частной клинике. Однако после операции возникли осложнения, при этом в клинике ей объясняли, что такие болевые ощущения после операции норма. В результате чего женщина была госпитализирована в Видновскую больницу.

Врач-хирург гнойного отделения Видновской больницы Анзор Кагерманов рассказал, что в ходе экстренной операции было удалено почти два литра гноя с примесью закаченного жира. К счастью, в настоящий момент девушка хорошо себя чувствует и успешно выписана из больницы.

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