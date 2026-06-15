Работают как лекарство: какие овощи укрепляют сердце, сосуды, суставы и очищают организм

Многие уверены: огурцы — это вода и клетчатка, а помидоры и баклажаны — просто вкусно. Но диетолог Елена Соломатина в беседе с интернет-изданием «Подмосковьем сегодня» объяснила, какие летние овощи на самом деле работают как лекарство: укрепляют сердце, сосуды, суставы, очищают организм и даже помогают похудеть. Главное — знать, как и с чем их есть.

Накануне Дня свежих овощей, 16 июня, диетолог развеяла миф о «бесполезности» огурца и рассказала о скрытых суперсилах привычных дачных культур.

Огурец: структурированная вода и «нежный пилинг» для кишечника

Огурец — не просто вода, а вода структурированная.

«Организму не требуется тратить энергию, чтобы ее использовать для собственных нужд. Эта влага легко проходит в клетки, делает клеточные мембраны пластичными. Жесткие мембраны хуже пропускают питательные вещества, хуже очищают клетку. А огурец помогает сохранять молодость тканей», — пояснила Соломатина.

Кроме того, в огурце есть мягкая клетчатка. Она обеспечивает «нежный пилинг» желудочно-кишечного тракта. Пищевой комок создает объем, желудок растягивается, вырабатывается меньше гормона голода грелина — и человек меньше хочет есть, объяснила диетолог. Лайфхак от эксперта: перед основным при6мом пищи съесть низкокалорийные овощи — они снизят аппетит и не дадут резко подскочить уровню глюкозы в крови.

Калий и магний: для сердца, сосудов и от отеков

В огурце много калия и магния.

«Калий выводит излишки жидкости, облегчает работу сердечно-сосудистой системы, снижает давление, снимает отеки, укрепляет сердечную мышцу, предотвращает аритмию. Магний успокаивает, снимает спазмы, расширяет сосуды и необходим для выработки энергии», — перечислила Соломатина.

Хлорофилл и германий: очищение и крепкие суставы

Зеленый цвет огурца — это хлорофилл. Хлорофилл выполняет в растениях ту же роль, что гемоглобин у человека. Он очищает организм, убирает неприятные запахи тела и изо рта, обеспечивает лимфодренаж», рассказала диетолог. А еще в огурце есть редкоземельный элемент германий, который укрепляет сухожилия и клапаны сердца.

Другие овощи — свои суперсилы

Диетолог напомнила: каждый овощ уникален.

Баклажаны богаты полифенолами-антиоксидантами;

Помидоры содержат ликопин, который особенно полезен при термической обработке с жирами: он предотвращает развитие аденомы и рака простаты у мужчин;

Морковь — источник бета-каротина, который защищает слизистые, кожу и глаза. Из вареной моркови каротин усваивается лучше.

«Каротиноиды защищают слизистую от повреждения. Вирус сначала садится на слизистую, и если она нездорова, он легко проникает в клетку и размножается. Кроме того, они защищают кожу от солнечного излучения — это сейчас очень актуально», — объяснила эксперт.

Кверцетин: омоложение на клеточном уровне

Кверцетин — эталонный антиоксидант.

«Он укрепляет капилляры. От капилляров зависит питание суставов и тканей — будут ли скрипеть коленки и ломить спину. Кроме того, кверцетин — сенолитик: он убирает старые, поврежденные клетки и митохондрии, освобождая место для новых. Это омоложение на клеточном уровне», — рассказала Соломатина.

Клетчатка кормит мозг и кишечник

Главное, что дают овощи, — это клетчатка.

«Клетчатка кормит наши полезные бактерии. В кишечнике вырабатывается дофамин — гормон целей и мотивации. Если он вырабатывается неправильно, человек ищет дофамин в шоколаде, алкоголе, наркотиках, становится сладкоежкой. Ось „кишечник — мозг“ работает напрямую: наше настроение и даже личность формируются там», — пояснила диетолог.

Полезные бактерии вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, которые защищают от ожирения, диабета и накопления холестерина.

«Если нет еды для наших бактерий, они хиреют, а на их место приходит условно-патогенная флора, которая командует мозгом: „Дай мне сахара, пирожок, мороженое“. Мы идем и покупаем то, чем прокомандовали нами», — резюмировала Елена Соломатина.

Летняя жара превращает доставку еды в лотерею. Сумка-холодильник не гарантия безопасности — в пик сезона оборудование часто не работает. Главное правило — потрогать заказ: холодная еда должна быть холодной, горячая — горячей. Особенно коварна еда «последнего дня» с привлекательными скидками.