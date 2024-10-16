Радиотерапевт Романов развеял ключевые мифы о раке молочной железы

Рак молочной железы является наиболее распространенным видом онкозаболеваний среди всех злокачественных новообразований у женщин и второй — среди онкопатологий в целом. Врач-радиотерапевт развеял ключевые мифы о заболевании. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, на сегодняшний день нет данных о том, что механическая травма или хроническая травматизация груди может стать достоверной причиной развития рака, поэтому влияние косточек бюстгальтера и тесного белья не доказано.

Медик добавил, что также развитие рака груди из-за жара, высоких температур также не происходит. При этом отсутствуют доказательства влияния пирсинга, как и влияние аборта.

По его мнению, при этом алкогольные напитки оказывают влияние на развитие данного заболевания. Так, употребление одного алкогольного напитка в день увеличивает риск развития рака груди на 7–10%, 2-3 доз — на 20%. Также роль могут сыграть избыточная масса тела, отсутствие физической активности, отказ от беременности до 30 лет, отказ от грудного вскармливания, прием оральных контрацептивов.

Ранее сообщалось, что почти пятнадцать тысяч женщин Подмосковья прошли маммографию по самозаписи в этом году.