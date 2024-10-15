Почти пятнадцать тысяч женщин в Подмосковье прошли маммографию по самозаписи в этом году

С начала 2024 года маммографическое исследование по самозаписи в Подмосковье прошли более 14 тысяч женщин, оформить ее можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по телефону 122. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Рак молочной железы остается одним из самых распространенных онкозаболеваний у женщин. Мы не перестаем призывать женщин старше 40 лет проходить маммографию», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В ходе обследования у 1,3 тысячи пациенток выявили патологические изменения, их направили в Центры амбулаторной онкологической помощи для уточнения диагноза и выбора дальнейшей тактики лечения. Самостоятельно записаться на маммографию, могут жительницы региона старше 40 лет, которые не проходили ее более двух лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.