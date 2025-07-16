Ранняя менопауза и депрессия: ученые нашли ключевые факторы риска

Новое исследование раскрыло важные аспекты психического здоровья женщин с преждевременной менопаузой. Международная команда ученых выяснила, что ранняя менопауза не только влияет на физическое состояние женщин, но и значительно повышает риск развития депрессии, пишет « Газета.ru » со ссылкой на журнал Menopause.

В исследовании приняли участие почти 350 женщин с преждевременной недостаточностью яичников (POI) — состоянием, при котором функции яичников прекращаются до 40 лет. Результаты показали, что депрессивные симптомы наблюдаются у 29,9% участниц.

Ключевыми факторами развития депрессии оказались не столько гормональные изменения, сколько психосоциальные аспекты. Особенно уязвимы оказались женщины, у которых POI развился в более молодом возрасте, с выраженными симптомами климакса и отсутствием эмоциональной поддержки. Интересно, что женщины с генетической причиной POI испытывали меньше депрессивных симптомов — вероятно, из-за предварительной подготовки к диагнозу.

Гормональная терапия, включающая эстроген и прогестоген, хотя и является стандартом лечения физических симптомов, не оказала существенного влияния на уровень депрессии. Даже такие характерные симптомы, как ночные приливы, не были напрямую связаны с развитием депрессивных состояний.

Ученые подчеркивают, что помощь женщинам с преждевременной менопаузой должна быть комплексной. Помимо гормональной терапии, необходимо включать психологическую поддержку, направленную на принятие изменений и восстановление контроля над собственной жизнью.

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