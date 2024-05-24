«Раньше считались диетическими»: врач объяснила, чем вредны сырники

Регулярное употребление сырников может привести к развитию диабета, ожирения и даже раковых опухолей. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Ноев.

По ее словам, в последнее время люди существенно пересмотрели представление о правильном питании, сырников это тоже коснулось.

«Длительное время считалось, что сырники — это чуть ли не диетическая пища, и они всегда были предусмотрены в санаториях, в больницах, но в 21 веке стало понятно, что это — не такое уж полезное блюдо. Об этом говорит состав: это творог, мука, добавленный сахар и яйцо. Все это жарится на сковороде», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как правило, уточнила собеседница, для сырников выбирают самый жирный творог — 9-18%.

«Тогда сырник становится очень интересным, воздушным, с насыщенным вкусом, и потрясающим сливочным ароматом. При этом сырники содержат много животных жиров, в которых есть холестерин низкой плотности. Он вызывает такие болезни, как инсульты, инфаркты, проблемы с сосудами и так далее», — рассказала Ноев.

Мука, как правило, выбирают высшего сорта — то есть самого тонкого помола, добавила диетолог. В такой муке не остается белка, только простые углеводы, которые повышают риск диабета.

«Сахар вообще очень вреден. В 21 веке от него стараются избавляться, добавляют заменители, хотя уже доказано, что и они не слишком хорошо действуют на организм. И вот это сочетание жиров и простых углеводов в сырнике вызывает очень большой риск ожирения, диабета, инсультов, инфарктов и атеросклероза. А корочка, получаемая за счет обжарки на сковороде с маслом, увеличивает риск раковых опухолей», — уточнила эксперт.

Поэтому, подчеркнула медик, сырники можно есть один или два раза в неделю, но при этом готовить их самостоятельно, а не покупать. Творог лучше выбирать с минимальной жирностью, сахар заменить фруктами. Вместо муки подойдут отруби или особый порошок с клетчаткой – псиллиум. Конечно, вместо того, чтобы жарить сырники на сковороде, лучше запечь их в духовке или использовать пароварку.

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