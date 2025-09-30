Раскрыт главный признак скрытого алкоголизма

Врач-аддиктолог Джиан Фернандо назвал ключевой признак, позволяющий идентифицировать скрытую форму алкогольной зависимости. В интервью Daily Mail он отметил , что главным маркером проблемы является восприятие употребления спиртных напитков как абсолютной нормы повседневной жизни.

К явным симптомам он отнес ситуацию, когда первым желанием после стрессовой ситуации становится мысль о выпивке.

«Если ваша первая реакция на стресс — это налить себе бокал вина, если вы пьете большую часть дня или не можете вспомнить, сколько выпили за неделю, это явные признаки зависимости», — отметил Фернандо.

По его словам, в неделю рекомендуется выпивать не более трех литров некрепкого пива или шести бокалов вина средней крепости. Врач добавил, что 24% людей регулярно нарушают эту норму.

Систематическое употребление спиртного даже в небольших дозах негативно сказывается на здоровье. Последствиями становятся нарушения сна, увеличение массы тела, повышенная тревожность и ухудшение способности концентрироваться.

Долговременное воздействие алкоголя на организм многократно повышает риск развития гипертонической болезни, инсульта, инфаркта и нескольких видов онкологических заболеваний.

У людей со скрытой алкогольной зависимостью также часто выявляют различные психические расстройства и нарушения в работе нервной системы.

