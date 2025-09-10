Россиянам рассказали о влиянии красного мяса на психику и организм

Долгое время считавшееся вредным продуктом красное мясо переживает реабилитацию в свете новых научных данных. Последние исследования свидетельствуют, что при грамотном потреблении этот продукт может оказывать положительное влияние не только на физическое, но и на психическое здоровье, снижая риск развития депрессии, ПТСР и биполярного расстройства. Как пояснила «Вечерней Москве» врач-диетолог Елена Соломатина, уникальная ценность красного мяса заключается в его богатом составе.

По ее словам, это превосходный источник полноценного белка, гемового железа, которое легко усваивается организмом, цинка, селена и витаминов группы В. Эти элементы критически важны для нормального кроветворения, работы нервной системы и когнитивных функций.

Медик добавила, что механизм влияния на психическое здоровье объясняется сложными процессами в кишечном микробиоме, который напрямую связан с мозгом через блуждающий нерв. Дефицит питательных веществ, содержащихся в красном мясе, может привести к нарушению синтеза нейромедиаторов серотонина, что провоцирует усталость, снижение концентрации и депрессивные состояния.

По ее мнению, все же стоит помнить о потенциальных рисках, связанных с избыточным потреблением. При неправильном приготовлении и индивидуальных особенностях пищеварения мясо может образовывать токсичные метаболиты. Особую осторожность следует проявлять пожилым людям из-за возрастных изменений ЖКТ, а также лицам с заболеваниями почек, печени, подагрой, сердечно-сосудистыми и желудочно-кишечными заболеваниями. Таким образом, лучше всего применять сбалансированный подход: употребление красного мяса максимум три раза в неделю щадящими способами приготовления (варка, тушение, запекание).

