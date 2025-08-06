Раскрыт рост темпов трансплантологической помощи в Рязанской области

Рязанская область совершила рывок в высокотехнологичной медицине: за полгода выполнено 17 трансплантаций почек и две пересадки печени — вдвое больше, чем за аналогичный период 2024 года. Этот результат стал возможен благодаря системной работе по поручению губернатора Павла Малкова, направленной на развитие региональной службы донорства. Об этом сообщает издание 7info.

Отмечается, что это стало возможно благодаря модернизации лабораторной базы и внедрению инженерных решений в медицину, подготовке местных хирургов-трансплантологов федерального уровня, создание замкнутого цикла: от забора донорских органов до пожизненного наблюдения пациентов.

Добавляется, что профильные операции теперь проводятся в областной клинической больнице, качество которых не уступает столичным центрам. Как заявил министр здравоохранения Александр Пшенников, следующий этап — запуск сочетанной трансплантации почки и поджелудочной железы для больных диабетом первого типа. Это принципиально новый уровень помощи, превращающий Рязань в центр притяжения для пациентов с критическими патологиями.

Ранее сообщалось, что в МОНИИАГ помогли родить женщине с пересаженным сердцем.