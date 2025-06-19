Раскрыта опасность дефицита овощей в рационе
Диетолог Писарева назвала продукты, которые должны быть в ежедневном рационе
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Сбалансированное питание невозможно представить без овощей — важнейшего источника полезных веществ. Диетолог Ирина Писарева рассказала, почему эти продукты должны быть на столе каждый день. Об этом сообщает«Вечерняя Москва».
По ее словам, прежде всего овощи содержат витамины и минералы, антиоксиданты и флавоноиды, клетчатку, которая улучшает пищеварение. Они поддерживают иммунитет, нормализуют уровень холестерина и глюкозы и улучшают состояние микрофлоры кишечника.
Медик пояснила, что рекомендуемая норма — 200 грамм овощей ежедневно. Также стоит включать в меню овощи разных цветов для максимальной пользы: брокколи, шпинат, морковь, цветную капусту, помидоры.
По ее мнению, даже небольшие, но регулярные порции овощей значительно улучшают здоровье. Простое правило — есть овощи каждый день — помогает сохранить хорошее самочувствие и предотвратить многие проблемы.
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