Раскрыто число выездов «Поездов здоровья» в муниципалитеты Нижегородской области с начала года

С начала года в Нижегородской области реализуется масштабный медицинский проект «Поезда здоровья», который делает качественную диагностику доступной даже в самых удаленных уголках региона. Пять мобильных бригад ежедневно работают в разных муниципалитетах, обеспечивая жителям возможность пройти комплексное обследование без необходимости ехать в областной центр. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

За неполный год специалисты совершили уже 175 выездов и посетили более 520 населенных пунктов. Это позволило оказать медицинскую помощь почти 30 тыс. пациентов, которые в обычных условиях часто откладывают визит к врачу из-за логистических сложностей. В результате было проведено свыше 51 тыс. консультаций и выполнено более 106 тыс. различных исследований — от стандартных анализов до высокотехнологичной диагностики.

Ключевое значение имеют скрининговые методы, позволяющие выявлять заболевания на ранних стадиях. Например, флюорография, которую прошли почти 11,8 тыс. человек, помогает обнаружить туберкулез, пневмонию или онкологию легких еще до появления симптомов. ЭКГ-исследования выявили нарушения сердечного ритма и другие кардиологические проблемы у 12 тыс. пациентов. Маммография стала важным инструментом профилактики рака молочной железы для 8,4 тыс. женщин. А более 63 тыс. лабораторных анализов дали врачам объективную картину здоровья пациентов.

Итогом работы «Поездов здоровья» становится не просто статистика, а реальные спасенные жизни. Своевременно обнаруженные патологии, назначенное лечение и дополнительные обследования позволяют предотвратить развитие тяжелых заболеваний. Этот проект наглядно демонстрирует, как мобильная медицина стирает географические барьеры и делает профилактическую диагностику по-настоящему массовой и доступной.

Ранее были названы округа Нижегородской области, куда приедут «Поезда здоровья» в сентябре.