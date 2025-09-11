Раскрыто, каким образом может маскироваться заражение паразитами у человека

Многие паразитарные инфекции успешно маскируются под распространенные заболевания, вводя в заблуждение как пациентов, так и врачей. Вместо обращения к инфекционисту-паразитологу люди часто лечат симптомы у дерматологов, неврологов или гастроэнтерологов, получая временное облегчение, но не устраняя причину проблемы. Как поясняет врач-паразитолог Эдуард Бартули, паразиты могут имитировать самые разные состояния — от кожных высыпаний и экземы до тахикардии, кишечных расстройств или хронической усталости, то есть лямблиоз, описторхоз, аскаридоз и другие инвазии искусно скрываются под масками других диагнозов, что затрудняет их своевременное выявление. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, единственным надежным способом диагностики остаются лабораторные исследования: иммуноферментный анализ крови, исследование кала и дуоденальное зондирование. Комплексный подход под руководством специалиста позволяет не просто временно заглушить симптомы, а устранить первопричину заболевания.

Медик добавил, что при этом стандартная терапия без противогельминтных препаратов приносит лишь временное улучшение. Устойчивое повторение симптомов — веский повод обратиться к паразитологу. Статистика показывает, что среди обратившихся в Москве пациентов у 70-75% выявляют паразитарные инфекции.

По его мнению, лечение требует поэтапного подхода: подготовки организма желчегонными и сорбентами, последующего назначения антипаразитарных средств и восстановительной терапии. Такой комплексный подход позволяет не только избавиться от непрошеных гостей, но и минимизировать последствия их присутствия в организме.

