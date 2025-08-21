Раскрыты вызывающие воспаление в организме продукты

Пища, которую мы ежедневно употребляем, может незаметно подрывать наше здоровье, запуская в организме опасные воспалительные процессы. Как поясняет врач-диетолог Михаил Гинзбург, воспаление — это постоянный фон, интенсивность которого напрямую зависит от нашего рациона. Некоторые продукты выступают своеобразными «провокаторами», насыщая организм провоспалительными молекулами. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, ключевыми активаторами воспаления являются сахар и продукты с высоким гликемическим индексом — белый хлеб, выпечка, картофель и белый рис. Не менее опасны трансжиры, содержащиеся в фастфуде, чипсах, кондитерских изделиях и маргарине. Красное и переработанное мясо (сосиски, колбасы) также вносят свой вклад из-за высокого содержания насыщенных жиров. Даже растительные масла — подсолнечное, соевое, кукурузное — при чрезмерном употреблении могут нарушить баланс жирных кислот в организме.

Медик добавил, что хроническое воспаление, поддерживаемое неправильным питанием, создает почву для развития серьезных заболеваний. В их числе — атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, диабет, онкологические заболевания и даже аутоиммунные нарушения и системная красная волчанка.

