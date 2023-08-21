«Рассыпается на части»: выяснилось, чем опасна внутриматочная спираль

Внутриматочная спираль — один из самых популярных и эффективных контрацептивов на сегодняшний день. Однако и у него есть свои минусы. О том, чем может грозить такой способ предотвращения беременности, рассказала врач высшей категории, гинеколог-репродуктолог Ольга Крохалева.

Начинается все еще на этапе установки. Перед тем, как использовать спираль, необходимо убедиться в том, что у пациентки нет противопоказаний к данному виду контрацепции. Кроме того, необходимо озаботиться выбором правильного врача, который осуществляет операцию.

«Установка спирали может быть сопряжена с определенными рисками. Это травма матки, вплоть до перфорации, кровотечения. Все зависит от квалификации того гинеколога, который выполняет процедуру», — подчеркнула специалист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также крайне важно соблюдать рекомендации по использованию контрацептива и проходить своевременные обследования, соблюдая регулярность.

Ношение спирали — второй этап, который способен преподнести девушке неприятные «сюрпризы».

«Наличие внутриматочной спирали не защищает от инфекций, передающихся половым путем, а длительное ее нахождение в полости матки может вести к развитию воспалительных процессов. Если спираль стоит очень долго, то при удалении она просто рассыпается на части», — предостерегла гинеколог.

Использовать одну спираль дольше пяти лет нельзя. Ее замена — уже третий рубеж, пройти который без проблем получается далеко не у всех. Чтобы минимизировать риски, необходимо обращаться к врачам загодя, не дожидаясь возникновения каких-либо симптомов.

«Нахождение спирали внутри матки в течение длительного времени приводит к тяжелым воспалительным процессам, требующим оперативного лечения, и к бесплодию», — добавила собеседница издания.

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