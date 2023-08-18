Депрессия или бесплодие: выяснилось, чем может быть опасен популярный медикамент

Ученые выяснили, что препараты от депрессии, которые рекомендуют многие врачи своим пациентам, серьезно влияют на репродуктивное здоровье и могут вызвать бесплодие. Поводом для переживаний стали эксперименты, проводимые российскими специалистами на мышах.

С депрессией живут около 5% населения Земли, это заболевание изучено слабо, не до конца сформировано понимание, как именно она развивается. Наличие депрессии связывают с нехваткой серотонина, народное название – «гормон счастья».

«Женщины любого возраста, которые не испытывают удовлетворения от своих социальных связей, более подвержены развитию хронических заболеваний и возникновению психологических отклонений. Ученые изучили эту связь и пришли к выводу, что способность яйцеклеток копить серотонин напрямую связана со степенью их созревания», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» акушер-гинеколог Дарья Сульдина.

Таким образом, гормон помогающий испытывать радость, по мнению исследователей, принимает участие в процессах созревания и развития плода.

Проведенный на полученных данных эксперимент показал, что при приеме флуоксетина – это один из самых часто используемых препаратов СИОЗС – у подопытных крыс серотонин снижается на 95%. Доза была эквивалентна той, что копится в организме женщины при приеме антидепрессантов. Это может стать причиной бесплодия у женщины.

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