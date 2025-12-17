Разоблачение мифа о генах: 5 привычек решают, состариться организму или нет

Специалисты из Университета Флориды провели исследование, установившее значительное влияние повседневных привычек на процесс старения мозга. В эксперименте участвовали 128 взрослых, многие из которых имели хроническую боль, сообщает progorodsamara .

Для оценки состояния мозга применялась магнитно-резонансная томография в сочетании с алгоритмами машинного обучения. Эта методика позволила рассчитать биологический «возраст мозга» каждого участника и сравнить его с реальным возрастом.

Исследование выявило, что такие факторы, как хроническая боль, финансовые трудности и высокий уровень стресса, были связаны с более «старым» мозгом по данным нейровизуализации. Напротив, полезные привычки демонстрировали омолаживающий эффект.

К значимым позитивным факторам ученые отнесли качественный сон, поддержание оптимального веса, отказ от курения, управление стрессом и наличие прочных социальных связей. Участники, набравшие максимальное количество этих факторов, имели мозг, который выглядел в среднем на восемь лет моложе их хронологического возраста.

Наблюдение в течение двух лет показало, что негативное воздействие стрессовых факторов со временем ослабевает. Влияние же полезных привычек оставалось стабильным и продолжало замедлять старение нервной ткани. Авторы исследования подчеркнули, что выделенные аспекты находятся под контролем человека и могут быть скорректированы. Полученные данные указывают на потенциал управления образом жизни для замедления когнитивного старения.

