Разозлил сестру: 11-летняя девочка метнула нож в младшего брата в Балашихе
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Одиннадцатилетняя девочка из подмосковной Балашихи метнула нож в младшего брата, потому что тот разлил суп. Школьница психанула, но очень быстро об этом пожалела. Об этом сообщает SHOT.
Отмечается, что конфликт случился пока родители были на работе. Старшую сестру попросили накормить девятилетнего брата ужином. Девочка налила тарелку супа брату и отошла порезать хлеб, но в этот момент услышала грохот. Мальчик умудрился опрокинуть тарелку и разлить ее содержимое по всему столу.
Школьница в порыве гнева швырнула в него кухонный нож, которым в тот момент резала хлеб. Лезвие вошло прямо в грудь ребенка. Поняв, что натворила, девочка бросилась звать соседей и звонить в скорую помощь. К счастью, сейчас его жизнь уже вне опасности. Полиция проводит проверку по факту случившегося.
Ранее стало известно, что уголовное дело возбудили в Подмосковье после удержания таксистом несовершеннолетней пассажирки.