Разозлил сестру: 11-летняя девочка метнула нож в младшего брата в Балашихе

Одиннадцатилетняя девочка из подмосковной Балашихи метнула нож в младшего брата, потому что тот разлил суп. Школьница психанула, но очень быстро об этом пожалела. Об этом сообщает SHOT .

Отмечается, что конфликт случился пока родители были на работе. Старшую сестру попросили накормить девятилетнего брата ужином. Девочка налила тарелку супа брату и отошла порезать хлеб, но в этот момент услышала грохот. Мальчик умудрился опрокинуть тарелку и разлить ее содержимое по всему столу.

Школьница в порыве гнева швырнула в него кухонный нож, которым в тот момент резала хлеб. Лезвие вошло прямо в грудь ребенка. Поняв, что натворила, девочка бросилась звать соседей и звонить в скорую помощь. К счастью, сейчас его жизнь уже вне опасности. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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