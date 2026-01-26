Разрушая миф: эксперт рассказала, что скрывается за популярными обещаниями мануальщиков

Обещания некоторых специалистов по мануальной терапии буквально «убрать» межпозвонковую грыжу с помощью ручных техник являются не более чем маркетинговым ходом, не имеющим научного обоснования. Об этом в эксклюзивном комментарии для «Газеты.Ru» заявила врач-невролог клиники «Будь Здоров» Юлия Прокофьева.

Эксперт пояснила, что мануальная терапия действительно обладает доказанной эффективностью для облегчения болевого синдрома при проблемах с опорно-двигательным аппаратом. Однако физически повлиять на анатомическое расположение позвонков или «вернуть на место» выпячивание диска (грыжу) такие манипуляции не в состоянии.

Эксперт пояснила, что межпозвонковая грыжа — это выпячивание части пульпозного ядра диска через разрыв фиброзного кольца и данный тип физического воздействия не способен повлиять на расположение межпозвоночных дисков.

Отдельно невролог прокомментировала еще один распространенный миф — о «постановке позвонка на место». Специалист категорично заявила, что в повседневной жизни позвонки не смещаются. Подобное возможно лишь в результате серьезных травм, таких как переломы или вывихи.

«Позвонки не "выходят из места" без серьезной травмы. Если бы это происходило регулярно при повседневных движениях, человечество не выжило бы», — пояснила Прокофьева.

Таким образом, заключает эксперт, мануальная терапия может быть полезна как часть комплексного лечения для снятия мышечных спазмов и боли, но ожидать от нее устранения самой грыжи — опасное заблуждение, которое может привести к потере времени, денег и усугублению состояния пациента.

