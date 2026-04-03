В Щелкове установили новую подстанцию для обеспечения электроэнергией 4 малых предприятий

В конце марта специалисты «Мособлэнерго» завершили установку двухтрансформаторной подстанции в поселке городского типа Монино на Монинском шоссе городского округа Щелково. Новая инфраструктура обеспечит стабильное электроснабжение 4 предприятий малого бизнеса и ряда участков ДНТ «Полет». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

Работники смонтировали современную подстанцию ТП‐31, оснащенную 2 силовыми трансформаторами мощностью 400 кВА каждый. Реализация проекта потребовала комплексного подхода: инженеры проложили 2 кабельные линии электропередачи КЛ‐10 кВ общей протяженностью 600 метров. При этом для укладки кабеля применили метод горизонтально направленного бурения — технология позволила выполнить монтаж без вскрытия траншей, что минимизировало воздействие на окружающий ландшафт.

Помимо кабельных линий, специалисты смонтировали воздушную линию электропередачи ВЛ‐0,4 кВ длиной 150 метров и установили прибор учета электроэнергии. В рамках проекта также выполнили все необходимые пуско‐наладочные работы, включая монтаж шести концевых муфт.

Результаты проведенных мероприятий уже дали ощутимый эффект: производственно‐торговые предприятия получили подключение мощностью 150 кВт каждое по 3-ей категории надежности электроснабжения. Одновременно 2 участка дачного некоммерческого товарищества обеспечили электроэнергией мощностью по 15 кВт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что более 5,3 тыс. многоквартирных домов капитально отремонтируют в 2026-2028 годах.