В марте улучшился контроль качества воды в Подмосковье: число проб возросло на 20%

В марте специалисты Мособлводоканала активизировали мониторинг качества воды — объем лабораторных исследований увеличился на 20% по сравнению с предыдущими месяцами. За первый весенний месяц было отобрано и проанализировано 4494 пробы: из них 2940 относятся к питьевой воде, а 1554 — к сточной. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Суммарно за I квартал 2026 года лаборанты провели исследования свыше 11 тыс. проб. Усиление контроля напрямую связано с началом весеннего половодья. В этот период повышается риск попадания загрязнений в системы водоснабжения и водоотведения из‐за таяния снегов и подъема уровня грунтовых вод. Чтобы своевременно выявлять потенциальные угрозы, специалисты регулярно отбирают пробы на ключевых объектах инфраструктуры — водозаборных узлах, артезианских скважинах, насосных станциях и других стратегически важных точках системы водообеспечения.

Процедура отбора проб строго регламентирована и требует от специалистов максимальной точности. Во время забора воды сотрудники используют стерильную посуду, соблюдают температурный режим и правила транспортировки образцов. Каждая проба маркируется: фиксируются точное время и место отбора, что позволяет выстроить прозрачную цепочку контроля и при необходимости оперативно выявить источник возможных отклонений.

В лабораторных условиях пробы проходят всестороннюю проверку. Специалисты выполняют физико‐химические исследования и микробиологические анализы, чтобы убедиться, что качество воды полностью соответствует действующим санитарным нормам и требованиям. Такой многоуровневый подход гарантирует безопасность водоснабжения для жителей Подмосковья даже в периоды повышенной нагрузки на систему.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году запустят новые очистные сооружения в Кашире мощностью 20 тыс. кубометров в сутки.