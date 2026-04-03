Московская область представила туристический потенциал региона на форуме «ИНТУРМАРКЕТ»

С 2 по 4 апреля в Нижнем Новгороде проходит XXI Международная выставка‐форум гостеприимства регионов «ИНТУРМАРКЕТ 2026». Мероприятие собрало представителей туристической отрасли со всей страны, чтобы обсудить актуальные тренды, обменяться опытом и укрепить межрегиональное и международное сотрудничество. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках форума свыше 300 спикеров выступят на 7 тематических площадках, пройдут круглые столы, семинары и презентации, посвященные тенденциям и новинкам индустрии. Московскую область на форуме представляет заместитель министра культуры и туризма региона Мария Баюх.

Мария Юрьевна активно включилась в деловую программу и представила ключевые достижения области в сфере туризма. Одним из центральных событий стала панельная сессия «Развитие въездного туризма в России: опыт 2025–2026 годов — продукты, инструменты, лучшие практики и технологии». В рамках дискуссии Мария Баюх выступила с докладом «Как вовлекать туристов из крупных центров притяжения в поездки по региону: опыт Московской области».

Также Мария Юрьевна приняла участие во всероссийском совещании с руководителями региональных органов власти в сфере туризма, организованном Минэкономразвития России. В ходе встречи участники согласовали подходы к реализации национальных проектов и программ развития туристической инфраструктуры. Особое внимание уделили вопросам синхронизации усилий между регионами, чтобы добиться максимального эффекта от инвестиций и инициатив в отрасли.

