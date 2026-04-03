В Химках возведут жилой проект «Большое Юрлово» с развитой инфраструктурой

В городском округе Химки стартует реализация жилого проекта «Большое Юрлово». Как сообщает Министерство жилищной политики Московской области, строительство развернется на земельном участке площадью 73 га с применением механизмов комплексного развития территорий. В результате на карте Подмосковья появится современный микрорайон с общей площадью жилья и коммерческих помещений 367 тыс. кв. м.

Проект задуман как самодостаточный район, где жители смогут получить все необходимые услуги, не выезжая за его пределы. Особое внимание уделено социальной инфраструктуре: 2 школы суммарно на 2450 мест, 4 дошкольных учреждения для 1200 воспитанников, детская поликлиника на 80 посещений в смену и взрослая поликлиника на 240.

Для автовладельцев предусмотрят масштабную парковочную инфраструктуру: помимо плоскостных парковок, построят наземные паркинги почти на 7000 машино‐мест. Это позволит избежать типичных проблем с размещением автомобилей в густонаселенном районе.

Первая очередь застройки включает два отдельно стоящих корпуса переменной этажности (от 9 до 12 этажей). В них разместят 1490 квартир, а общая жилая площадь превысит 64,6 тыс. кв. м.

На первых этажах зданий на площади почти 5,5 тыс. кв. м расположатся объекты сервисной, торговой и досуговой инфраструктуры: многофункциональный центр, уютные кафе, аптеки и офисы. Для хранения сезонных вещей на подземном этаже запроектировано 427 кладовых помещений.

Архитектурный облик «Большого Юрлова» продуман до мелочей. Лаконичная геометрия зданий сочетается с естественной палитрой фасадов: в отделке используют кирпич серого, бордового, белого и серебристого оттенков. Квартиры порадуют продуманными летними пространствами — застекленными балконами и открытыми террасами. Панорамные окна в пол наполнят помещения светом и откроют живописные виды на окрестности.

Комплексное благоустройство затронет территорию более 11,7 тыс. кв. м. Сердце микрорайона — центральная площадь с 2 зонами отдыха: одну зону оборудуют столами для пикников и украсят цветником, вторая предложит качели для отдыха и развлечений.

Озеленение выполнят в несколько ярусов: разновысотные растения создадут естественное зонирование и придадут пространству объем. Помимо этого, на территории обустроят прогулочные маршруты, современный плейхаб для детей и необычный сад‐лабиринт для неспешных прогулок.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе завершили первый этап программы — все жилье, признанное аварийным до 2017 года, расселено.