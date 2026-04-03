Модернизация энергосети Подмосковья: 70 подстанций получили комплексы телемеханики в 2025 году

В 2025 году 70 распределительных и трансформаторных подстанций компании «Мособлэнерго» оснастили передовыми программно‐техническими комплексами телемеханики российского производства. Инновационное оборудование органично встроили в многоуровневую автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

Интеллектуальные комплексы кардинально меняют подход к мониторингу энергообъектов. Теперь диспетчеры в режиме онлайн отслеживают критически важные параметры работы инфраструктуры: состояние коммутационного оборудования, динамику нагрузки, корректность функционирования систем релейной защиты и автоматического ввода резерва. Более того, специалисты получили возможность дистанционно управлять ключевыми элементами сети — это сокращает время реакции на любые изменения в работе системы.

Полученные данные не теряются в локальных диспетчерских пунктах: после первичной обработки информация в режиме реального времени направляется в ситуационно‐аналитический центр «Мособлэнерго». Единая цифровая платформа собирает сведения со всех модернизированных объектов, формируя целостную картину состояния энергосистемы. Благодаря этому управленческие решения принимаются оперативно и обоснованно — на основе актуальных данных, а не предположений.

«Внедрение современных программно-технических систем на подстанциях позволяет диспетчерам удаленно контролировать состояние оборудования и нагрузки. Это дает нам возможность снижать время ликвидации технарушений и минимизирует человеческий фактор при переключениях», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

По его словам, в текущем году планируют оснастить аналогичными комплексами еще 73 энергообъекта.

