Реабилитолог Ачкасов заявил о тихой эпидемии — нарушении осанки у россиян

Россия столкнулась с тихой эпидемией нарушений осанки, превращающейся в пожизненную проблему для тысяч людей, предупреждает врач-реабилитолог Евгений Ачкасов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он назвал три ключевых аспекта. Во-первых, корни проблемы — в детстве: слабый мышечный корсет, неправильные позы за партой, ношение сумки на одном плече, во-вторых, катализаторы этого негативного процесса — массовый отказ от спорта после 1991 года плюс гиподинамия эпохи гаджетов, а в-третьих, после 18 лет искривление позвоночника (сколиоз, кифоз) не исправить, можно лишь стабилизировать состояние.

По мнению медика, искривление осанки приводит к хроническим болям, деформации внутренних органов (в тяжелых случаях), ускоренному развитию грыж и артрозов в старости. Число случаев кратно выросло по сравнению с советским периодом — виной не только компьютеры, но системный кризис физической культуры.

Он резюмировал, что при искривлении осанки профилактика — единственный эффективный путь. Родителям критически важно с детства контролировать равномерную нагрузку на позвоночник (рюкзак вместо сумки), укрепление мышц спины (плавание, гимнастика) и использование эргономичной мебели.

Ранее он назвал правила поведения при болях в суставах метеозависимым людям.