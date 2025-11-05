Реабилитолог объяснил связь между инфекциями, травмами и болью в суставах

Воспалительные процессы в суставах могут быть спровоцированы целым комплексом причин, среди которых специалисты выделяют наследственность, перенесенные инфекции, механические травмы и возрастные изменения. По словам врача-реабилитолога Владимира Бондаренко, наиболее частым катализатором артрита становятся обычные инфекционные заболевания, поскольку любая инфекция дает осложнение на соединительную ткань. Об этом сообщает радио Sputnik.

Особую опасность представляет преждевременная физическая активность после болезни. Даже плавание или легкий бег, перенесенные в период восстановления после ангины, гриппа или ОРВИ, могут запустить воспалительный процесс в суставах. Аналогичную реакцию вызывают и прямые травмы — ушибы коленей или локтей, даже после видимого восстановления, часто оставляют после себя скрытый воспалительный процесс. Для женщин дополнительным фактором риска выступают гормональные изменения, поскольку эстрогены напрямую влияют на состояние соединительной ткани, что объясняет статистику, согласно которой 80% случаев артрита и артроза диагностируется у женщин.

Последствием игнорирования этих факторов становится переход острого воспаления в хроническую форму, что существенно ограничивает качество жизни и требует длительного лечения. Лишний вес создает постоянную избыточную нагрузку на суставы, сравнимую с ношением тяжелого жилета, а хроническое недосыпание и усталость дополнительно ослабляют защитные ресурсы организма.

Итогом понимания этих взаимосвязей должна стать осознанная профилактика: ограничение физических нагрузок после болезней, контроль веса, учет гормональных особенностей и внимательное отношение к любым травмам опорно-двигательного аппарата. Эти меры позволяют разорвать цепь событий, ведущих к хроническому воспалению, и сохранить здоровье суставов на долгие годы.

