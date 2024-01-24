«Ребенок-богатырь»: в Люберцах женщина родила мальчика весом более пяти килограммов
В Подмосковье женщина родила мальчика весом более 5 килограммов
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Жительница Подмосковья родила ребенка-богатыря. Мальчик весит более пяти килограммов и имеет рост шестьдесят сантиметров, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Роды прошли в Московском областном центре охраны материнства и детства. Пациентка родила естественным путем, отметили врачи. Беременность была доношенной, показатели 26-летней женщины и плода находились в норме.
Как рассказал акушер-гинеколог Анатолий Горячкин, появившийся на свет малыш абсолютно здоров. И мама, и ребенок сейчас чувствуют себя хорошо. Они продолжают находиться под наблюдением врачей.
«Такие крупные дети рождаются крайне редко, поэтому требуют пристального внимания. Несмотря на крупный размер мальчика, роды проходили спокойно», — подчеркнул Горячкин.
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