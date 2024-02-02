Региональный эндокринологический центр открылся в подмосковном Видном

Жители с заболеваниями эндокринной системы со всего Подмосковья теперь могут получать лечение в региональном эндокринологическом центре, который открылся в Видновской клинической больнице. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Ожидается, что в данном центре будут оказывать медицинскую помощь жителям с сахарным диабетом и его осложнениями — диабетической стопой, заболеваниями глаз и другими. При этом в ближайшее время прием пациентов начнется во втором подобном центре — в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского.

В структуре центра имеются кабинеты врачей-эндокринологов, офтальмологический кабинет с лазерной операционной для оказания медпомощи пациентам с диабетической ретинопатией, кабинет диабетической стопы для диагностики, профилактики и лечения диабетических язв нижних конечностей.

Также здесь работает Школа сахарного диабета, где пациенты с сахарным диабетом 1-го и 2-го типа смогут обучиться принципам правильного питания и подсчета углеводов, технике проведения инъекций и коррекции доз инсулина, правильному анализу результатов измерения уровня сахара в крови.

«В нашем центре пациенты могут не только получить консультации медицинских специалистов различного профиля по поводу лечения сахарного диабета и его осложнений, но и пройти лечение. Помимо эндокринолога, прием пациентов ведут кардиолог, нефролог, невролог, хирург, травматолог-ортопед», — рассказала руководитель регионального эндокринологического центра Видновской больницы Анна Кузнецова.

Ранее на этой неделе губернатор Андрей Воробьев заявил, что поликлиники, женские консультации и стоматологии региона приведут к единому стандарту до конца года.