«Риск намного выше»: терапевт предрекла неминуемый рост вирусных заболеваний из-за похолодания

Из-за резкого похолодания число людей, заражающихся разными вирусами, может возрасти. К такому выводу пришла врач-терапевт Марзи Абдуллаева. Она отметила, что сами заболевания связаны не с погодой, а со снижением иммунитета из-за нее.

Практически каждый человек хотя бы раз в жизни слышал такие слова, как «надень шапку» и «укутайся, а то заболеешь». Эти фразы идут из поколения в поколение и, по словам специалиста, имеют под собой почву.

«Не может дождик заразить человека вирусным заболеванием. А вот инфекционный больной — да. Утепляться нужно, но для того, чтобы избежать переохлаждения. Именно оно негативно сказывается на иммунитете, а это является ключевым звеном более легкого проникновения вируса в организм человека», — подчеркнула эксперт.

Чтобы не стать одним из тех, кто заразился гриппом, простудой, бронхитом, ангиной или другими заболеваниями, которые из-за похолодания станут распространяться быстрее, врач рекомендует предпринять профилактические шаги.

«При ослабленном иммунитете риск заболевания намного выше. Чтобы избежать этого, особенно в осенний период, крайне необходимо восполнять дефицит витаминов. Это может быть, например, правильно подобранный комплекс витаминов», — советует собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также Абдуллаева напомнила, что резкие перемены погоды — это стресс для организма. Ярче всего он выражен у людей с хроническими заболеваниями.

«В основном лидируют по заболеваемости люди с недугами сердечно-сосудистой системы, симптоматика у них ярко выражена», — рассказала терапевт.

Ранее эксперт рассказала, как бороться с психическими проблемами в период осеннего обострения.