«Риск развития новообразований»: выяснилось, чем опасен микропластик для организма
Врач Губайдулина рассказала, чем опасен микропластик и как себя обезопасить
Фото: [©Георгий Зимарев/РИА Новости]
Американские ученые выяснили, что большое количество скопившегося в организме микропластика меняет поведение человека. Особенно вредны мелкие частицы пластика для мозга: они проникают сквозь барьеры и защитные механизмы, которые не могут преодолеть даже вирусы и бактерии.
Кандидат медицинских наук Светлана Губайдулина согласилась с выводами ученых об опасности микропластика. По ее словам, он попадает в организм при контакте с любыми бытовыми предметами, сделанными из пластика.
«Начиная с питьевой воды из пластиковых бутылок и заканчивая продуктами в пластиковых пакетах и предметами мебели. Ученые обнаружили частицы пластика и у детей. Они играют с игрушками и принимают пищу чаще всего именно из полипропилена», — рассказала Губайдулина в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Врач отметила, что микропластик опасен для всех органов и систем организма человека. Он попадает даже в кровь, а со временем провоцирует воспаления и хронические заболевания.
«В желудочно-кишечном тракте, к примеру, из-за пластика нарушаются функционирование микробиоты и процессы пищеварения, в дыхательной системе исследованиями доказан риск развития новообразований», — пояснила собеседница издания.
Чтобы обезопасить себя от частиц пластика, медик посоветовала перейти на посуду и вещи из натуральных материалов.
«Используйте стеклянную, деревянную или керамическую посуду. Не пейте воду из пластиковых бутылок и откажитесь от одноразовой посуды. Также носите вещи из хлопка и шерсти, а не из синтетической ткани», — подытожила Губайдулина.
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