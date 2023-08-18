Разрушают организм изнутри: почему использование бытового газа хуже, чем сигаретный дым

Ученые выяснили, что приборы, которые работают на газе, несут вред здоровью, сравнимый с пассивным курением. Отработанные частицы оседают в организме, имеют эффект накопления и, с годами, разрушают клетки изнутри.

Все дело в бензоле, уверены ученые. Это вещество опасно для человека и выделяется из пламени газовых плит. Такое же вещество образуется из сигаретного дыма, оно опасно тем, что повышает риски раковых заболеваний.

«Исследование показало, что в процессе горения газа выделяется в несколько раз больше вещества, чем просто при его утечке. Одна духовка, разогретая до 180 градусов Цельсия, может вырабатывать бензола выше, чем выкуренная сигарета. При этом предельно допустимая норма вещества не должна превышать 1,5% от общего объема воздуха на кухне площадью до 10 кв. м, и показатели от газовой плиты были близки к предельной планке», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-онколог Маргарита Васильева.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, лучше всего иметь в доме, где используются газовые приборы, хорошую вентиляцию. В том числе вне готовки, так как пары могут существовать до пяти часов после возникновения. Этот факт также был выявлен при исследовании, замеры специальным оборудованием зафиксировали высокую концентрацию паров бензола в воздухе спустя много времени после отключения приборов.

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