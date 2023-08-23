«Риск сердечного приступа»: врач раскрыла главные опасности похолодания
Врач Беляева рассказала, кто особенно рискует здоровьем в период похолодания
Фото: [freepik.com]
Приближается осень, и в 2023 году, по данным синоптиков, она окажется очень пунктуальной. Специалисты прогнозируют похолодание и дождливую погоду уже в конце августа-начале сентября.
Вазоконстрикция
Как рассказала врач общей практики Мария Беляева, такие погодные условия оказывают серьезное влияние на здоровье человека.
«В первую очередь похолодание влияет на людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. При похолодании происходит вазоконстрикция — кровеносные сосуды становятся уже, что увеличивает риск сердечного приступа», — отметила Беляева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Фото: [freepik.com]
Риниты и синуситы
Также, уточнила собеседница, похолодание влияет на иммунную систему, так как люди проводят больше времени в помещении и в более тесном контакте друг с другом. Это приводит к быстрому распространению инфекций.
«Увеличивается и количество простудных заболеваний из-за уменьшения количества солнечного света и изменения температуры и влажности. Такие изменения приводят к ухудшению работы клеток иммунной системы. Также холодный воздух способствует обострению хронических ринитов и синуситов», — пояснила Беляева.
Недуги ЖКТ
Еще одно неприятное последствие похолодания — сухость кожи, ее раздражение.
«Кроме того, при похолодании часто обостряются хронические заболевания суставов, особенно в пожилом возрасте. Также чаще отмечаются воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта», — добавила медик.
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