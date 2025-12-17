Рязанские врачи помогли появиться на свет 62 парам близнецов за год

В Рязанском перинатальном центре подводят итоги уходящего года, и статистика рождаемости приятно удивляет. За одиннадцать месяцев здесь на свет появилось целых 62 двойни, подарив региону более сотни новых маленьких жителей. Об этом сообщает издание 7info.

Цифры раскрывают интересные подробности. Почти 60% близнецов — а это 36 пар — решили появиться на свет немного раньше положенного срока, что является общей практикой при многоплодной беременности. Остальные 26 пар благополучно доносились до запланированной даты. Особенно радует родителей так называемая «королевская» двойня — разнополые мальчик и девочка, которая родилась у 21 семьи. Среди однополых близнецов мальчишки слегка обогнали будущих защитниц отечества: на 25 пар маленьких мужчин пришлось 16 очаровательных пар девочек.

Такая высокая и детализированная статистика — прямое свидетельство уровня медицины в центре. Выхаживание даже недоношенных двойняшек требует от врачей высочайшего профессионализма и современного оборудования. Каждая успешная история — это результат слаженной работы целой команды специалистов.

Таким образом, перинатальный центр в Рязани подтверждает свой статус как ключевого учреждения, куда будущие мамы со всей области могут обратиться за помощью даже в самых сложных случаях. А десятки счастливых семей, получившие двойное счастье, стали лучшим итогом работы медиков в 2025 году.

