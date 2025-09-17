Рязанские врачи разработали формулу смертности от коронавируса

Врачи из Рязани представили математическую формулу, способную с высокой точностью предсказать исход лечения COVID-19. Эта разработка стала важным шагом в подготовке медицинской системы к потенциально новым всплескам заболевания. Об этом сообщает издание 7info.

В основе прогноза лежит анализ четырех ключевых параметров: степень поражения легких по данным КТ, частота пульса пациента, уровень креатинина в крови и концентрация белка HIF-1α, который является маркером кислородного голодания тканей. Эти показатели в совокупности позволяют вычислить вероятность благоприятного исхода.

Полученное значение P служит четким критерием для врачей. Если расчетный показатель ниже 0,42, пациент с большой вероятностью пойдет на поправку. Превышение этого порога сигнализирует о высоком риске летального исхода, что требует немедленного изменения тактики лечения.

Практическая проверка формулы на данных 50 пациентов показала почти 86% точности, что открывает возможности для ее широкого внедрения. Это позволит не только оптимизировать лечение, но и более эффективно распределять ресурсы медучреждений в условиях возможных новых волн инфекции, потенциально спасая множество жизней.

