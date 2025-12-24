Рязанскую область накрывает волна гриппа и ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ в Рязанской области демонстрирует тревожный рост. За минувшую неделю, с 15 по 21 декабря, региональный Роспотребнадзор зафиксировал более 9,2 тыс. случаев острых респираторных инфекций. Этот показатель превысил уровень предыдущей семидневки более чем на 10%, что четко указывает на ухудшение эпидемической обстановки в регионе. Об этом сообщает издание 7info.

Основной удар пришелся по детскому населению. Более половины всех заболевших — 56,6% — это дети, причем чаще всего инфекцию подхватывают школьники. Причиной всплеска стала активная циркуляция сразу нескольких вирусов, лабораторно подтвержденных специалистами. Среди них присутствуют как различные штаммы гриппа, так и целый ряд других респираторных патогенов.

В этой ситуации небольшое снижение числа заражений COVID-19 выглядит фоновым. За отчетный период новый коронавирус был выявлен у 22 человек, что, однако, меньше показателя недельной давности, когда было зарегистрировано 38 случаев. Таким образом, текущий эпидемиологический подъем в регионе формируется в первую очередь за счет традиционных для зимы вирусов гриппа и ОРВИ, а не пандемического штамма.

Итогом недели стало формирование отчетливой сезонной волны респираторных заболеваний. Статистика свидетельствует, что регион вступил в период повышенного эпидриска, где главной уязвимой группой являются дети. Это требует от жителей, особенно родителей школьников, усиления мер профилактики и внимательного отношения к первым симптомам недомогания.

