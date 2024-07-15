Роспотребнадзор начал изучать информацию о случаях бабезиоза в Европе

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) изучает информацию о случаях бабезиоза, которые фиксируются в Европе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По сообщениям в СМИ, в Европе выявлен случай клещевой инфекции — бабезиоз, которую переносят иксодовые клещи. В основном оно встречается в южных регионах Европы, но в последнее время случаи заболевания фиксируются и в северных странах, таких как Финляндия и Эстония», — следует из сообщения.

Как отметили в ведомстве, бабезиоз встречается редко. Единичные случаи заболевания уже фиксировались на территории России. В Роспотребнадзоре уточнили, что основными переносчиками инфекции являются клещи, а носителями — грызуны.

Основной способ передачи бабезиоза — укус клеща, который является вектором этого заболевания. Симптомы бабезиоза могут варьироваться от легких до тяжелых и включают лихорадку, слабость, головную боль, мышечные боли, желтушность кожи и глаз, сильные потери сил, а у тяжелых форм возможны осложнения, включая повреждение органов.

В Роспотребнадзоре посоветовали россиянам использовать репелленты, надежно закрывать тело одеждой при прогулке в лесной местности. Также специалисты рекомендуют внимательно проверять себя и своих близких после прогулок на предмет наличия клещей.

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