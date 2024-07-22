Роспотребнадзор не видит предпосылок для распространения вируса Чандипура в РФ

Риск распространения вируса Чандипура в России минимален. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Накануне в Индии выявили вспышку вируса Чандипура. По словам министра здравоохранения индийского штата Гуджарат Рашикеша Пателя, в регионе зафиксировали 50 случаев заболевания инфекцией. Он отметил, что 16 заразившихся скончались.

Как отметили в Роспотребнадзоре, в России не обитают комары, которые переносят эту инфекцию, поэтому предпосылок для распространения вируса нет.

Помимо этого, на пунктах пропуска через государственную границу функционирует Автоматизированная информационная система (АИС) «Периметр», с помощью которой можно оперативно выявить людей с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Вирус Чандипура относится к семейству Rhabdoviridae и известен своей способностью вызывать острый энцефалит. Наиболее подвержены этому вирусу дети в возрасте от 9 месяцев до 14 лет. Впервые вирус был зафиксирован в 1965 году в индийской деревне Чандипура, расположенной в штате Махараштра. Основными носителями и распространителями вируса являются москиты.

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