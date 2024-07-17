В селе Кузбасса ввели карантин в связи с вирусом африканской чумы свиней

В селе Ур-Бедари, расположенном в Кузбассе, ввели карантин в связи с обнаружением там вируса африканской чумы свиней (АЧС). Об этом в мессенджере написал председатель правительства региона Андрей Панов.

По его словам, вирус нашли у поросят, которых накануне без соответствующих ветеринарных документов приобрели жители села.

«Когда появились первые признаки болезни, к ветеринару владельцы животных сразу не обратились. Сейчас в населенном пункте введены карантинные меры, выставлены карантинные посты», — написал Панов.

Он отметил, что на данный момент в Ур-Бедари проводятся необходимые мероприятия по предотвращению распространения вируса, а также работа по ликвидации очагов заражения. Панов добавил, что инфекцией болеют только свиньи и дикие кабаны. Для других видов животных АЧС не опасна.

Вирус африканской чумы свиней (АЧС) — вирус, который поражает свиней и может привести к высокой смертности и крупным экономическим потерям для свиноводства. АЧС не является опасным для людей, но может быть легко передан через контакт с пораженными животными или их продуктами.

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