Роспотребнадзор отправил запрос в Минздрав Турции после жалоб россиян на вирус
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Отдыхающие в Турции российские туристы пожаловались на неизвестный вирус. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Напомним, информация о странной эпидемии на побережье Белека в Турции появилась в телеграм-канале SHOT.
Отмечается, что некоторые россияне после возвращения на родину почувствовали ухудшение самочувствия. У кого-то проблемы со здоровьем начались во время полета.
Однако россияне, находящиеся в самом городе-курорте, не жалуются на самочувствие.
Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль ситуацию о возможном распространении неизвестного вируса в турецком Белеке.
Ранее сообщалось о том, что Россия начала импортировать сливочное масло из Индии, Ирана и Турции.