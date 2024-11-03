Роспотребнадзор отправил запрос в Минздрав Турции после жалоб россиян на вирус

Отдыхающие в Турции российские туристы пожаловались на неизвестный вирус. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Напомним, информация о странной эпидемии на побережье Белека в Турции появилась в телеграм-канале SHOT.

Отмечается, что некоторые россияне после возвращения на родину почувствовали ухудшение самочувствия. У кого-то проблемы со здоровьем начались во время полета.

Однако россияне, находящиеся в самом городе-курорте, не жалуются на самочувствие.

Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль ситуацию о возможном распространении неизвестного вируса в турецком Белеке.

Ранее сообщалось о том, что Россия начала импортировать сливочное масло из Индии, Ирана и Турции.