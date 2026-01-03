Роспотребнадзор предупредил россиян о тропических инфекциях за рубежом

Ряд опасных инфекционных заболеваний, передающихся через укусы кровососущих насекомых, широко распространен в странах с тропическим и субтропическим климатом, включая Таиланд, Бангладеш, Индию, Шри-Ланку и Филиппины. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в период праздничных и туристических поездок особенно важно учитывать эпидемиологическую обстановку в регионе пребывания. Инфекционные и паразитарные заболевания в таких странах чаще всего передаются через сырую воду, плохо обработанные продукты, укусы насекомых, а также при контакте с зараженными людьми.

Специалисты указали, что в странах Африки, Южной Америки, Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и Океании сохраняется высокий риск заражения желтой лихорадкой, денге, малярией, чикунгуньей и вирусом Зика. Основными переносчиками этих заболеваний являются комары, мошки, клещи и другие насекомые.

Перед поездкой россиянам рекомендовано заранее уточнять санитарно-эпидемиологическую ситуацию у туроператоров или в территориальных органах Роспотребнадзора, а также консультироваться с врачом. В отдельных случаях требуется вакцинация против желтой лихорадки, профилактический прием противомалярийных препаратов и оформление международного сертификата о прививках.

Кроме того, в ряде стран Азии сохраняются риски заражения кишечными инфекциями, включая гепатит A и дизентерию. Для профилактики рекомендуется использовать только бутилированную воду, избегать льда из сырой воды, тщательно соблюдать гигиену рук и отказаться от питания в уличных точках.

Также специалисты советуют употреблять мясо, рыбу и морепродукты исключительно после термической обработки, использовать репелленты, противомоскитные сетки и носить закрытую светлую одежду.

