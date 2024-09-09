Роспотребнадзор прокомментировал информацию о выявлении в Китае нового вируса
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В РФ не циркулирует обнаруженный в Китае ортонаировирус.
В Китае обнаружили новый вирус, получивший название Wetland virus (WELV). Впервые его выявили в 2019 году у пациента, которого укусил клещ.
Оказалось, что мужчина посещал парк, расположенный в провинции Внутренняя Монголия. Позднее вирус обнаружили еще у 17 человек. Все заболевшие проживали в северо-восточной части страны.
Исследователи выяснили, что переносчиками вируса являются животные и клещи.
Ситуацию прокомментировали специалисты Роспотребнадзора.
Они отметили, что в России не циркулирует выявленный в Китае ортонаировирус. Таким образом, здоровью россиян ничего не угрожает, отметили сотрудники ведомства.
Сообщения о выявлении в КНР нового вируса находится на контроле.
РФ уже запросила информацию об эпидемиологической обстановке в Китае, говорится в пресс-релизе.
Ранее сообщалось о том, что в сезон простуд следует отказаться от некоторых продуктов питания.