Роспотребнадзор прокомментировал информацию о выявлении в Китае нового вируса

В РФ не циркулирует обнаруженный в Китае ортонаировирус.

В Китае обнаружили новый вирус, получивший название Wetland virus (WELV). Впервые его выявили в 2019 году у пациента, которого укусил клещ.

Оказалось, что мужчина посещал парк, расположенный в провинции Внутренняя Монголия. Позднее вирус обнаружили еще у 17 человек. Все заболевшие проживали в северо-восточной части страны.

Исследователи выяснили, что переносчиками вируса являются животные и клещи.

Ситуацию прокомментировали специалисты Роспотребнадзора.

Они отметили, что в России не циркулирует выявленный в Китае ортонаировирус. Таким образом, здоровью россиян ничего не угрожает, отметили сотрудники ведомства.

Сообщения о выявлении в КНР нового вируса находится на контроле.

РФ уже запросила информацию об эпидемиологической обстановке в Китае, говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось о том, что в сезон простуд следует отказаться от некоторых продуктов питания.