Главный вокзал Гамбурга перекрыли из-за угрозы распространения опасного вируса

Полицейские Гамбурга частично закрыли главный городской вокзал из-за подозрения, что на одном из поездов приехал мужчина, который ранее заразился в Руанде смертельно опасной лихорадкой Марбурга. О данном факте сообщает издание Hamburger Morgenpost и ссылается на полученные от правоохранителей данные.

«Один человек в сопровождении второго прибыл на скором поезде ICE, предположительно он заражен вирусом Марбурга», — пишет издание.

По сведениям ресурса, возможный инфицированный прибыл из Франкфурта, где до этого приземлился рейс из Руанды. Перед приездом в Гамбург мужчина связался со знакомым и рассказал, что у него наблюдается высокая температура, а в африканской стране он общался с зараженным лихорадкой Марбурга.

Стражи порядка решили перекрыть входы и выходы центрального вокзала, чтобы на какое-то время задержать вероятное распространение инфекции. На место прибыла скорая, в которой есть нужное оборудование для транспортировки людей с опасными заболеваниями.

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