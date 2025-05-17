Роспотребнадзор заявил о снижении числа случаев ВИЧ-инфекции

За прошедшие десять лет число обследованных людей увеличилось на 83,6%, а количество новых случаев заражения в 2024 году уменьшилось почти на 10%.

По информации от Роспотребнадзора, в этом году было зарегистрировано на 9,9% меньше новых случаев ВИЧ-инфекции, чем в 2023 году. Это на 31,4% меньше среднего показателя за период с 2012 по 2023 год. Это говорит о том, что в борьбе с инфекцией достигнут значительный прогресс.

Ведомство также обращает внимание на то, что в последние 10 лет процедура тестирования стала более доступной. В частности, в 2024 году было проведено более 52 миллионов тестов среди населения России, что в 1,8 раза больше, чем 10 лет назад.

Достижения обусловлены не только улучшением методов диагностики, но и проведением профилактических мероприятий: повышением уровня знаний среди населения, доступностью антиретровирусного лечения и оказанием помощи группам риска.

В планах правительства — активизировать деятельность в субъектах с высоким уровнем заболеваемости, чтобы закрепить достигнутые успехи, заключили в Роспотребнадзоре.

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