Назван популярный у россиян напиток, сильно сокращающий жизнь

Каждая банка сладкой газировки отнимает 12 минут жизни — такой тревожный вывод сделал фармацевт Альваро Фернандес. Об этом пишет MK.RU со ссылкой на 20minutos.

Предупреждение врача подтверждается свежим исследованием Мичиганского университета, доказавшим прямую связь между употреблением газированных напитков и развитием опасных заболеваний. Специалисты называют сладкую газировку бомбой замедленного действия для организма.

Последние научные данные показывают, что регулярное употребление таких напитков повышает риск развития диабета 2 типа на 26%, а вероятность ожирения увеличивается в 1,6 раза. Сердечно-сосудистая система также страдает — риск инфарктов и инсультов возрастает на 20%.

Особую опасность представляют резкие скачки инсулина, которые провоцирует сладкая газировка. Это не только нарушает обмен веществ, но и вызывает системное воспаление в организме. По словам Фернандеса, высок риск онкологии. Исследования также связывают употребление газировки с повышенным риском рака поджелудочной железы, молочной железы и эндометрия.

Эксперты рекомендуют полностью отказаться от сладких газированных напитков или свести их употребление к абсолютному минимуму. Советуют воду, несладкий чай или натуральные морсы.

Ранее россияне проголосовали за лучшую заливку для окрошки.