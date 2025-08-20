Россиян предупредили о новой волне коронавируса

Осень традиционно становится временем подъема заболеваемости респираторными инфекциями, и коронавирус не исключение. В преддверии нового сезона возникает закономерный вопрос: стоит ли Москве ждать очередную мощную волну COVID-19 и появления непредсказуемых вариантов вируса? По мнению врача-инфекциониста Елены Мескиной, эволюция вируса неизбежна. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она добавила, что появление обновленных штаммов осенью — это данность, такова его природа постоянно мутировать. Однако ключевое отличие от прошлых лет заключается в том, что болезнь теперь протекает значительно легче. Ожидается, что новые варианты не будут нести таких серьезных последствий для здоровья и иммунной системы, как их предшественники в начале пандемии.

По мнению медика, спрогнозировать точные масштабы и скорость распространения сложно, но специалист уверена, что определенный рост случаев в столице произойдет. Важно понимать, что вирус продолжает циркулировать даже летом, и многие переносят его бессимптомно. Эти люди к осени уже будут иметь определенный уровень защиты, так как их организм станет менее восприимчив к новым формам инфекции. Это естественным образом сдержит взрывной рост заболеваемости.

Она подчеркнула, что итогом этого непрерывного процесса становится очевидная необходимость в регулярной ревакцинации. Как подчеркивает эксперт, именно количество сделанных прививок играет принципиальную роль. У тех, кто своевременно обновляет свою иммунную защиту, шанс снова заболеть существенно ниже. Таким образом, вакцинация остается ключевым инструментом контроля над ситуацией и позволяет встретить осенний сезон во всеоружии.

Ранее врач Чернышева назвала обязательные витамины и лекарства для осенней аптечки.